خالد تاج الدين يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية من السعودية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

كشف الفنان والشاعر الغنائي خالد تاج الدين عن الإدلاء بصوته الانتخابي في الانتخابات الرئاسية للمصريين في الخارج والتي بدأت اليوم الجمعة وتستمر على مدار 3 أيام تنتهي يوم الأحد المقبل.

ونشر "تاج" صورة عقب الإدلاء بصوته الانتخابي بالسفارة المصرية في المملكة العربية السعودية عبر استوري حسابه الرسمي على "انستجرام".

كما شارك العديد من النجوم المتواجدين بالخارج في الانتخابات الرئاسية أبرزهم الفنان أحمد بدير الذي أدلى بصوته الانتخابي خلال تواجده في بيروت وتم تداول صور من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي للفنان الكبير وحرصه على الإدلاء بصوته ولقائه بعدد من المسؤولين داخل السفارة المصرية.

إلى جانب الفنانة آيتن عامر التي أدلت بصوتها في الانتخابات الرئاسية خلال تواجدها بالمملكة العربية السعودية حيث عرض تقرير على قناة "القاهرة الإخبارية" وظهرت خلاله عامر وهي تدلي بصوتها في الانتخابات الرئاسية والتي بدأت في تمام الساعة التاسعة صباح اليوم الجمعة للمصريين المقيمين في الخارج على مدار 3 أيام تنتهي يوم الأحد المقبل، على أن يتم بدء التصويت داخل مصر خلال 10 و11 و12 ديسمبر الجاري.

وأصدرت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار حازم بدوي ضوابط لآلية تصويت المصريين بالخارج، وذلك ضمانا لصحة تصويتهم بالانتخابات داخل مقر البعثات والقنصليات ، وهي أن يقوم الناخب بتقديم إثبات شخصيته أمام لجنة الانتخاب خارج جمهورية مصر العربية ، وأن يكون إثبات الشخصية إما عن طريق بطاقة الرقم القومي سارية أو جواز السفر ساري الصلاحية مثبتا به الرقم القومي.