عمرو سلامة وآسر ياسين في العرض العالمي لفيلم "شماريخ" في البحر الأحمر السينمائي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

يقام مساء اليوم الجمعة العرض العالمي الأول للفيلم المصري "شماريخ" والذي يعرض ضمن فعاليات مهرجان البحر الأحمر السينمائي في دورته الثالثة هذا العام بحضور نخبة من ألمع وأبرز النجوم وصناع السينما حول العالم.

وحرص عدد من صناع فيلم "شماريخ" على حضور السجادة الحمراء والتقطوا العديد من الصور التذكارية على رأسهم المخرج عمرو سلامة، الفنان آسر ياسين، الفنانة أمينة خليل، الفنان آدم الشرقاوي.

تدور أحداث فيلم "شماريخ" في إطار من الأكشن والتشويق والإثارة والرومانسية، وفكرة الفيلم تقوم على أن كثرة الضغوط تؤدي إلى الانفجار، وشخصيات الفيلم يربط بينهم عدة عوامل قد تتسبب في انفجار شيء ما.

فيلم "شماريخ" من بطولة آسر ياسين، أمينة خليل، خالد الصاوي، محمد ثروت، سالي حماد، آدم الشرقاوي، مصطفى درويش، وعدد من النجوم ضيوف شرف، ومن تأليف وإخراج عمرو سلامة، ومن إنتاج شركة "سي سينما برودكشنز" هاني نجيب وأحمد فهمي، ومن المقرر عرض الفيلم بدور العرض المصري يوم 7 يناير الجاري.

يذكر أن آخر مشاركات عمرو سلامة السينمائية كانت بفيلم "بره المنهج" بطولة الفنان ماجد الكدواني وعرض عام 2021.