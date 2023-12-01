المطرب العالمي ذا ويكند يتبرع بـ 4 ملايين وجبة لصالح المتضررين في غزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

أعلن المطرب الكندي العالمي ذا ويكند عن تبرعه بمبلغ 2.5 مليون دولار من صندوقه الخاص كسفير للنوايا الحسنة لبرنامج الأغذية العالمية التابعة للأمم المتحدة للمتضررين في غزة قطاع غزة من الشعب الفلسطيني.

وكشف موقع "TMZ" أن برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة أعلن اليوم الجمعة أن سفير النوايا الحسنة "ذا ويكند" قام بتوجيه ما يقرب من 2.5 مليون دولار من صندوقه الإنساني "XO" استجابة للمساعدات الإنسانية لبرنامج الأغذية العالمي في غزة، وقالت المنظمة إن التبرع يعادل أربعة ملايين وجبة من الطرود الغذائية التي من شأنها إطعام أكثر من 173 ألف فلسطيني لمدة أسبوعين.

وتم تعيين "ذا ويكند" سفيرًا للنوايا الحسنة في شهر أكتوبر عام 2021، ودعم العديد من البعثات الخاصة ببرنامج الأغذية العالمي للإغاثة بتبرعات بلغت 1.8 مليون دولار حتى الآن من خلال صندوق "XO" الخاص به والتزم بتخصيص ما يعادل دولارًا لكل تذكرة حفل موسيقي الخاصة بـ جولاته الغنائية وتم بيعها إلى صندوق "XO" الإنساني

وكان الظهور الأخير للمغني الكندي ذا ويكند بفعاليات مهرجان كان السينمائي الدولي في دورته الأخيرة التي أقيمت في شهر مايو الماضي وروج خلالها لمسلسله "The Idol" ضمن عرضه العالمي الأول بالمهرجان وشاركته البطولة الممثلة الشابة ليلي روز ديب.

يذكر أن آخر أغاني ذا ويكند كانت بعنوان "Popular" والتي تعاون خلالها مع النجمة العالمية مادونا وطرحها عبر قناته الرسمية على "يوتيوب".