أحمد سعد يتصدر التريند بسبب حفل "روائع السنباطي" برعاية تركي آل الشيخ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

تصدر الفنان أحمد سعد تريند تطبيق "X" ومحرك البحث جوجل بعد ساعات من إحياء حفل "روائع السنباطي" الذي أقيم ضمن فعاليات "موسم الرياض" تكريمًا لمسيرة الموسيقار الراحل رياض السنباطي برعاية المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية.

وتصدر هاشتاج "أحمد سعد" تريند موقع "X" وسط إشادات من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي بأداء أحمد سعد، وتصدر اسم أحمد سعد أكثر من حفل غنائي شارك بهم مؤخرًا ضمن فعاليات موسم الرياض كان أبرزها حفل "ليلة الدموع".

ووقع اختيار الفنان أحمد سعد على أغنية "لعبة الأيام" للفنانة وردة الجزائرية وسط اندماج "سعد" ولاقت الأغنية تفاعلًا كبيرًا من الجمهور السعودي، وجاءت تعليقات رواد السوشيال ميديا كالتالي: "المفاجأة الحقيقية فى روائع السنباطي أحمد سعد فخامة صوت وعظمة فى اختيار الأغنية لعبة الأيام للست وردة الجزائرية اختيار موفق للأصوات، أحمد سعد غير يا جماعة والله حاجة عالية أوي تحفة، حفلة للتاريخ احساس شيرين وبحة أحمد سعد وإبداع صابر وتألق مى فاروق الكل أبدع شكرًا على التنظيم والترتيب".

يذكر أن أحمد سعد كان من المقرر أن يحيي حفلًا غنائيًا فى جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا شهر أكتوبر الماضي برفقة الفنانة روبي إلا أن أعلنت الشركة المنظمة تأجيل الحفل لأجل غير مسمى بسبب الإضطرابات التي شهدها الشرق الأوسط.