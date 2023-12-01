ياسمين صبري: أنا شخص بسيط وأفلام المهرجانات مملة

محمد اسماعيل - القاهرة - جدة- منى الموجي:

استقبلت إحدى قاعات سينما ڤوكس في ريد سي مول بمدينة جدة في المملكة العربية السعودية، جلسة حوار للفنانة ياسمين صبري، على هامش فعاليات الدورة الثالثة من مهرجان البحر الأحمر السينمائي، وسط حضور كبير من جمهورها ومحبيها.

وتحدثت ياسمين عن مشوارها الفني وأعمالها السابقة، واستقبلت أسئلة الجمهور عن تعاونها مع نجوم الفن، وبينهم: محمد رمضان ومحمد إمام، مؤكدة وجود كيمياء بينها وبين الأخير، وتحب العمل معه "بيضحكني أمام وخلف الكاميرا"، مشيرة إلى أن فيلمهما المقرر طرحه قريبا "أبو نسب" سيمثل نقلة مهمة لها في مشوارها الفني.

لافتة أنها ترى أن كل شيء سيأتي في أوانه ولا تتعجل الأمور، متمنية أن تلعب يوما دور فتاة من منطقة شعبية.

اعتبرت ياسمين دورها في مسلسل "طريقي" بطولة الفنانة شيرين عبدالوهاب نقلة في مشوارها، وكذلك أثنت على تجربتها في مسلسل "الأسطورة" رغم ما حدث معها من تصغير مساحة دورها، لافتة أن أهميته تكمن في تقديمها شخصية ساعدتها على تغيير جلدها، إلى جانب أن التمثيل مع محمد رمضان مهم.

أشارت ياسمين إلى أن فترة توقفها عن التمثيل عامين لم يكن بغرض تطوير نفسها على مستوى الفن، إذ لا تتعامل مع الأمر على أنه كل حياتها، وتهتم بحياتها الشخصية والنفسية، وتنظر للتمثيل على أنه عملها، واصفة نفسها بالشخص البسيط.

وتحدثت ياسمين عن عدم تفصيلها لأفلام المهرجانات، ووصفتها بالمملة، ويهمها أفلام تحقق إيرادات أكثر، لافتة أنها ستركز الفترة المُقبلة على السينما لتقديم أكثر من عمل سينمائي في العام.

جدير بالذكر أن مهرجان البحر الأحمر السينمائي تم افتتاح دورته الثالثة أمس الخميس ٣٠ نوفمبر، وسط حضور كوكبة من نجوم الفن من مختلف أنحاء العالم.