بالصور| چوني ديب يشاهد فيلم "جان دو باري" بحضور جمهور "البحر الأحمر السينمائي"

محمد اسماعيل - القاهرة - جدة- منى الموجي:

تواجد النجم العالمي چوني ديب، اليوم الجمعة ١ ديسمبر، في ريد سي مول بسينما ڤوكس، لحضور فيلم جان دو باري وسط جمهور جدة ومهرجان البحر الأحمر السينمائي.

ويواصل مهرجان البحر الأحمر السينمائي، فعاليات دورته الثالثة، والتي انطلقت مساء أمس بحفل افتتاح، أقيم في فندق ريتز كارلتون في جدة بالمملكة العربية السعودية، وشهد حضور كوكبة من نجوم وصناع الفن في العالم.

جدير بالذكر أن المهرجان يعرض ١٢٦ فيلما على مدار أيام دورته الثالثة من مختلف أنحاء العالم، ويشهد تواجد نجوم عالميين، بينهم: ويل سميث، بوراك أوزجيفيت، ليلى علوي، لبلبة، ياسمين رئيس، دينا الشربيني، هاندا ارتشيل، قصي خولي، أمينة خليل، باز لورمان، عمرو سلامة، آسر ياسين.