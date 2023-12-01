تأجيل حفل شيرين عبد الوهاب في لبنان بسبب تصاعد الأحداث



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

كشفت الشركة المنظمة "Fa Productions" لحفل الفنانة شيرين عبد الوهاب في بيروت عن تأجيل الحفل بسبب مواصلة تصاعد الأحداث السياسية في بعض مناطق لبنان وقطاع غزة.

ونقلًا عن موقع "MTV اللبناني" أكد منظم الحفل "فادي أبو عاصي" إن الحفلة ستقام في لبنان قريبًأ، بعد تشافيه مما مر عليه في الاونة الاخيرة، كما أن سيتم إبلاغ محبي النجمة بالموعد الجديد في وقت قريب جدًا، حيث كان من المقرر أن تحيي الفنانة شيرين عبد الوهاب حفلًا غنائيًا يوم 28 ديسمبر الجاري.

وأحيت الفنانة شيرين عبد الوهاب حفل "روائع السنباطي" ضمن فعاليات "موسم الرياض" تكريمًا لمسيرة الموسيقار الراحل رياض السنباطي وشاركها الحفل نخبة من نجوم الأغنية من مختلف أنحاء الوطن العربي برعاية تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، كما تم الإعلان في نهاية الحفل عن إقامة ليلة خاصة للفنانة شيرين عبد الوهاب ضمن موسم الرياض على أن يتم الإعلان عن المزيد من التفاصيل خلال الفترة المقبلة.

يذكر أن آخر مشاركات الفنانة شيرين عبد الوهاب بموسم الرياض كانت بحفل "ليلة الدموع" التي أقيمت بشهر أغسطس الماضي وكانت بمثابة مفاجأة الحفل حيث لم تكن مشاركة في البداية كإحدى نجمات الحفل الغنائي إلا أن قرر "تركي آل الشيخ" مشاركتها التي لاقت تفاعلًا كبيرًا بين الجمهور السعودي.