شكرا لقرائتكم خبر عن على الحجار يغنى "المال والبنون" لأول مرة على مسرح معهد الموسيقى العربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قدم النجم علي الحجار في بداية حلقته في برنامج كامل العدد الذى يقدمه الإعلامى محمود سعد على قناة سى بى سى بأغنية "المال والبنون" لأول مرة على مسرح معهد الموسيقى العربية.













وكشف النجم الكبير على الحجار خلال لقائه الإعلامى محمود سعد في برنامج كامل العدد على قناة سى بى سى موقفا جعله يبكى، عندما سمع اثنين من الشباب "يتريقوا" على لبس والده الذى يرتديه، وقال: "أول مرة أدخل فيها مسرح معهد الموسقى كان عمرى حوالى 11 سنة، ودعاني والدي أنا ووالدتي، وكنا جالسين، وكان والدى يرتدي سترة بيضاء، وواسعة عليه لأنه تقريبًا أخذها من أحد أصدقائه، وفجأة تنمر عليه شابان، وضربت على كتف أحدهما وتحدثت معه بصوت عالٍ، وعندما بدأ والدي الغناء بدأ الجمهور متأثرًا، واعتذر لى الشابان عما حدث، ونسيا سترته، وفي تلك اللحظة بكيت كطفل صغير".

وكشف النجم الكبير على الحجار خلال لقائه الإعلامى محمود سعد في برنامج كامل العدد الذى يذاع على قناة سى بى سى، أن هناك عددا من الأغانى المحببة له، ويعتبرها محطات مهمة في حياته ومشواره الغنائى، منها على قد ماحبينا، ولما الشتا يدق البيبان، واعذرينى، ورباعيات صلاح جاهين.

وأضاف أنه يحب الاستماع إلى الجيل القديم منهم كوكب الشرق أم كلثوم ومحمد عبد الوهاب وسيد درويش، وفيما يخص الجيل الحالي الكينج محمد منير ومحمد الحلو وهانى شاكر ومدحت صالح ومحمد ثروت، وأنغام وأصالة وصابر الرباعى وعبد الله الرويشد، وفيما يخص جيل الشباب يحب الاستماع إلى بهاء سلطان ومحمد عدوية وأحمد جمال.

وأكد النجم علي الحجار، خلال لقائه الاعلامى محمود سعد في برنامج "كامل العدد" على قناة "سى بى سى"، أن والده قبل وفاته أبلغه أنه ضحى بالكثير من أجل إخوته، وربنا عوضنه بأولاده وكان عنده الرضا موجود فى كل شيء وكان صريحا جدا مع كل من يعرفه".

وأضاف: "كنت أستشيره في الأغانى التى أقدمها طول الوقت وكان ينصحنى بكل ما هو خاص بعالم المزيكا"، مشيرا إلى أنه قال له "أنت كويس قبل وفاته بحوالي سنتين".

وأكد الحجار خلال اللقاء أن والده كان دائما ينصحه بالصلاة وكنت أرد عليه "لا مش بصلى"، مضيفا: "وكان يقول لى صلى وأعمل أى شيء كله إلا الصلاة، لحد ما جاءنى رجل في المنام حوالى 6 مرات يرتدى عمة بيضاء كأنه يركع ويبصلى بأذى".

وقال الحجار إنه اشتهر بعد أغنية "على قد ما حبينا" و"اعذرينى"، وأخوه اشتهر بأغنية "عود" و"الحمد لله"، مضيفا: "والدى كان مبسوط بينا".

وروى النجم علي الحجار خلال لقائه الإعلامى محمود سعد في برنامج كامل العدد على قناة سى بى سى أنه تعلم فن الرسم من صغره، حيث كان يرسم الحلاق الخاص به، وبعضا من أفراد منطقته، وبعد دخوله كلية فنون جميلة تعرف على أحد المحلات بمنطقة الزمالك، وبدأ يبيع اللوحة بـ15 جنيها.