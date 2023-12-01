شكرا لقرائتكم خبر عن مروة عبد المنعم بعد نشر صور ابنتها بالحجاب: اللى هيحاسبنى ربنا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ردت الفنانة مروة عبد المنعم على بعض الانتقادات التي طالتها مؤخرا بعد نشر صورها مع ابنتها بالحجاب، قائلة في تصريحات لـ"الخليج 365": الناس مش سايبة حد في حاله، وأحب أقول لهم اللى هيحاسبنى ربنا مش هما، مضيفة أن ابنتها ليس لها علاقة بالفن.



مروة عبد المنعم وابنتها مروة عبد المنعم وابنتها



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وكانت مروة عبد المنعم نشرت صورا مع ابنتها على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك وعلقت قائلة: فخوره ببنتي أيوه.. بنتي اتحجبت وأنا لسه.. كفاية بقي تنمر ياجماعه وكلام غريب بسمعه.. وإزاي البنت اتحجبت وماماتها لأ.. ياجماعه اللي هيحاسبني بس هو ربنا.. هو اللي عالم بالخبايا .

وعرضت مؤخرا للفنانة مروة عبد المنعم مسرحية " الجميلة والوحش " من بطولة مروة عبد المنعم وحمزة العيلي، العرض من إخراج محسن رزق ويشارك في البطولة كل من ، رضا حامد ، كريم يحيي ، ومجموعه كبيرة من الشباب ، وديكور حمدي عطية ، أشعار عادل سلامة ، موسيقي هيثم الخميسي، مخرج منفذ علاء عيد، كوافير محمد سليمان ، إضاءة عز حلمي ، استعراضات مصطفي حجاج ، ماكير إبراهيم عبد الوهاب".

"الجميلة والوحش" تدور فى إطار خيالى عندما يتحول أحد الأمراء إلى وحش دميم على يد ساحرة رفض أن يضيفها فى قلعته، ولم تكتف بتحويله وإنما حولت كل عاملى القصر من الخدم إلى أدوات منزلية على أن يعودوا لحالتهم الطبيعية إذا ما تعلم الأمير كيف يحِب، وعلى الجانب الآخر فتاة، كانت تعانى من الوحدة وعدم تفهم أهل القرية البسيطة لأحلامها وطموحاتها، ويلتقى الوحش بها عندما تذهب للقصر لتحرير والدها المحتجز من قبل الوحش، وهنا تقوم بتحرير والدها مقابل أن تحتجز مكانه.

ويوما فيوم تكتشف أن الوحش يملك قلبا طيبا رغم ملامحه البشعة، فبعد أن أنقذها من الذئاب عند محاولتها الهرب تغيرت طباعه بشأنها، وأصبح أكثر مودة من ذى قبل إلى أن حررها وتركها تعود لأبيها، وهكذا يعود الوحش إلى صورته الطبيعية بعد أن عرف الحب الذى لم يكن يعرفه من قبل.