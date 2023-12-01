وفاء وآيتن عامر لن تشاركا ياسر جلال مسلسله الجديد!

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تسبب تصريح للفنانة وفاء عامر في أحد لقاءاتها التلفزيونية عن مشروع فني سوف تشارك فيه شقيقتها الصغرى آيتن بعنوان “ألف ليلة وليلة” في انتشار أخبار عن مشاركتهما في دراما رمضان المقبل ضمن فريق عمل مسلسل “ألف ليلة وليلة” الذي يقوم ببطولته الفنان ياسر جلال.

ونفت الفنانة وفاء عامر في تصريح خاص لـ”لها” كل ما تردد حول مشاركتها وشقيقتها في المسلسل، مؤكدةً أن لبساً حدث لدى الجمهور بسبب إعلانها عن تقديم مسلسل يجمعها بشقيقتها بعنوان “ألف ليلة وليلة”… وقالت إن المشروع الذي سوف تقدّمه مع آيتن ليس له علاقة بمسلسل ياسر جلال، لكنه سيكون أقرب الى العمل الاجتماعي الكوميدي.

وكانت وفاء عامر قد أعلنت عن خوضها سباق دراما رمضان المقبل بمسلسل “حق عرب”، الذي يقوم ببطولته الفنان أحمد العوضي، وتدور أحداثه في إطار شعبي، حيث يتعرض خلالها بطل العمل للكثير من المغامرات ويحاول الخروج منها، وذلك في قالب من الإثارة والتشويق، والعمل من تأليف محمود حمدان وإخراج إسماعيل فاروق.