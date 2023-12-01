نجمة شهيرة: "عادل إمام قبّلني أكثر من زوجي"

ميرنا وليد - بيروت - أعاد رواد مواقع التواصل الإجتماعي تداول حديثا سابقا مثيرا للجدل للممثلة المصرية لبلبة التي تعاملت فنيا مع الممثل المصري عادل إمام في أكثر من فيلم سينمائي، نذكر "عريس من جهة أمنية"، "البعض يذهب للمأذون مرتين"، و "عصابة حمادة وتوتو".



وفي تصريح لها قالت لبلبة ان عادل إمام يُعتبر اكثر ممثل قبّلها في الأعمال التمثيلية، مشيرة الى انه قبّلها أكثر من زوجها، اذ ان هذا التصريح في السابق شكّل حينها ضجة، واعتبر كثيرون ان أعمالهما الفنية كانت رائعة ومميزة وقد حققت نجاحا كبيرا.