بالفيديو - ماهر جاه يطرح أحدث أغانيه بعنوان "فهمه" .. وما علاقة عصام كاريكا ؟

ميرنا وليد - بيروت - طرح الفنان اللبناني ماهر جاه أحدث أغانيه على طريقة الفيديو كليب بعنوان "فهمه" عبر قناته على"يوتيوب".

واغنية "فهمه" لـ ماهر جاه، من كلمات حسن جمعة و ألحان الفنان المصري عصام كاريكا و توزيع باسم منير والكليب من إخراج احمد المنجد، وتخطي الكليب النصف مليون مشاهدة فور طرحه.

و كان الفنان اللبناني ماهر جاه قد أحيا مؤخرًا حفلًا في بازار دبي وسط حضور عدد كبير من محبيه و حمل الحفل شعار "كامل العدد"، كما يعكف حاليًا على التحضير لمفاجأة لكل متابعيه.

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