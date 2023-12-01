بالصور - ماغي بو غصن بإطلالة ساحرة في ثاني ليالي مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي

ميرنا وليد - بيروت - في ثاني ليالي مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي، أطلت الممثلة اللبنانية ماغي بو غصن عبر حسابها بمجموعة من الصور لها، ظهرت فيها بفستان أسود بغاية الأناقة، مما أبرز جمالها الخلاب وعلقت قائلة : "دعونا نستمتع بهذه الليلة الخاصة في مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي" ، ولاقت الصور تعليقات وإعجابات المتابعين .



ونشرت ماغي أيضاً صورة أخرى تجمعها بزوجها المنتج جمال سنان والممثلة المصرية نور الغندور

وكانت ماغي منذ ايام قد أعلنت عن الانطلاق في تصوير مسلسلها الجديد وهو بعنوان "ع أمل" المزمع عرضه في موسم رمضان 2024، حيث شاركت متابعيها عبر مختلف حساباتها على المواقع الاجتماعية صورة كلاكيت العمل، معلقة عليها بالقول "انطلاق التصوير.. يا رب.. ادعولنا"