تركي آل شيخ ينجح بفض الخلافات بين محمد رمضان وعمرو أديب

ميرنا وليد - بيروت - تصالح الفنان المصري محمد رمضان ومواطنه الإعلامي عمرو أديب، بعد خلافات حدثت بينهما خلال الفترة السابقة، وذلك بوساطة رئيس الهيئة العامة للترفية في السعودية المستشار تركي آل الشيخ.

وقدم محمد رمضان إعتذاره لعمرو أديب عن التصرفات قام بها في الأشهر السابقة تجاهه، وقبل أديب الاعتذار، وأشاد بجهود المستشار تركي آل الشيخ في التقريب بين الطرفين.

وكانت المحكمة الاقتصادية في مصر قد قضت بتغريم رمضان بتهمة السب والقذف لصالح أديب، بغرامة مالية قدرها 300 ألف جنيه، إضافة إلى تعويض مدني قدره 10 آلاف جنيه.

وكانت الخلافات بينهما قد بدأت بعد أن نشر رمضان مقطع فيديو على حسابه ، يظهر فيه وهو مستلقٍ في حمام السباحة ويرمي دولارات في الماء.

وانتقد أديب رمضان في برنامجه “الحكاية”، قائلاً: “أنت عدو نفسك بترمي الفلوس في بلد الناس طافحة الكوتة فيها، يا محمد إحنا اللي كنا فاكرينه موسى طلع فرعون”.

وتصاعدت حدة الخلافات بينهما، حيث قام رمضان بنشر مقاطع فيديو ساخرة يستهزئ فيها بعمرو أديب.

وأعلن أديب أنه سيتخذ الإجراءات اللازمة وفقًا للقانون بحق رمضان، مشيراً إلى أن القانون يجلب العدالة للجميع.

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