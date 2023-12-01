أحمد العوضي يروج لفيلمه الجديد " الإسكندراني " من حلبة المصارعة

ميرنا وليد - بيروت - روج الممثل المصري أحمد العوضي لفيلمه الجديد "الإسكندراني" وذلك من خلال فيديو نشره من كواليس الفيلم، يظهر فيه أحمد من داخل حلبة مصارعة وهو يتصارع مع خصمه، وكتب العوضي على الفيديو معلقاً : "الاسكندراني قريبا أن شاء الله"

فيلم "الإسكندراني" تأليف أسامة أنور عكاشة وإخراج خالد يوسف، ويشارك في بطولته أحمد العوضي، حسين فهمي، بيومي فؤاد، صلاح عبد الله، محمود حافظ، خالد سرحان، انتصار، محمد رضوان، محمود الليثي وعدد آخر من الممثلين، تصوير سامح سليم، ديكور أحمد عباس، ملابس مونيا فتح الباب، مونتاج عمرو عاكف.

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