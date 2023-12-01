فن ومشاهير

موعد حلقة احتفال "واحد من الناس" بأصحاب القدرات الخاصة في عيدهم

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/5
  • 2/5
  • 3/5
  • 4/5
  • 5/5

ياسر رشاد - القاهرة - يستضيف الدكتور عمرو الليثي، في العاشرة مساء الأحد المقبل من برنامج واحد من الناس، نماذج ملهمة لذوي القدرات الخاصة ، في حلقة خاصة واحتفالية بمناسبة اليوم العالمي لذوي القدرات الخاصة.

أحمد نابغة في فن الجرافيك ويتحدث خلال الحلقة عن موهبته ودعم اسرته ، كما يستضيف د. رضا من اهم الرسامين في مصر والعالم العربي  ويرسم بالفم والقدم.

كما يستضيف البرنامج، نموذجين للتحدي والمثابرة واثبات الذات ، ندي والتي ترسم لوحات رائعة ، ولقطة للشاب وهو بيكتب برجله، وأيضاً يستضيف ثلاث أشقاء فقدوا نعمة البصر لكن لم يفقدوا البصيرة ، ويتلون ايات من الذكر الحكيم،
وفي الختام يهديهم د. عمرو الليثي عمرة لوالدتهم جزاء تربيتها لهم ودعمها لهم.

يذكر أن يذاع واحد من الناس، في العاشرة مساء الاحد المقبل علي شاشة الحياة.

10fdda7e50.jpg
b7c8d359fc.jpg
ebcf8e99ef.jpg
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا