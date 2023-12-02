بالصور| لبلبة وليلى علوي ضمن حضور "شماريخ" في مهرجان البحر الأحمر السينمائي

محمد اسماعيل - القاهرة - جدة- منى الموجي:

استقبل فندق الريتز كارلتون ضمن فعاليات الدورة الثالثة من مهرجان البحر الأحمر السينمائي، صناع فيلم شماريخ، وعدد من الفنانين الذين حرصوا على تهنئتهم بالعمل الجديد، في عرضه الأول.

وكان من بين الحضور: النجمة ليلى علوي، الفنان علي قاسم، النجمة لبلبة، ومن صناع الفيلم: مخرج ومؤلف العمل عمرو سلامة، النجم آسر ياسين، النجمة أمينة خليل، الفنان آدم الشرقاوي.

تدور أحداث الفيلم في إطار من الإثارة والحركة، ويشارك في بطولته: خالد الصاوي، والراحل مصطفى درويش.

مهرجان البحر الأحمر السينمائي تم افتتاح دورته الثالثة مساء يوم الخميس ٣٠ نوفمبر، بحضور نجوم العالم: ويل سميث، چوني ديب، فاتح أكين، ديان كروجر، باز لورمان، ليلى علوي، قصي خولي، نبيلة عبيد، نادين نسيب نجيم، هاندا أرتشيل، بوراك أوزجيفيت، مريم أوزرلي، يسري نصر الله، أحمد حاتم، رايا أبي راشد، لبلبة، دينا الشربيني، ياسمين رئيس.