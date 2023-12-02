مخرج "إخفاء صدام حسين": الفيلم جنون من جانبي وتنفيذه استغرق ١٢ عاما

محمد اسماعيل - القاهرة - جدة- منى الموجي:

استقبلت سينما ڤوكس في ريد سي مول، الفيلم التسجيلي إخفاء صدام حسين، بحضور مخرجه هالكوت مصطفى، اليوم الجمعة 1 ديسمبر، وأعرب المخرج عن سعادته بالتواجد في مهرجان البحر الأحمر السينمائي متمنيا أن ينال إعجاب الحضور.

وعقب عرض الفيلم أقيمت جلسة أسئلة مع الجمهور، لمناقشة جوانب الفيلم المختلفة، وقال مصطفى "صنعت الفيلم بحيادية بسبب المنظور النرويجي الموجود في حياتي، حيث انتقلت لهناك ودرست صناعة السينما، وقررت إخراج الفيلم بطريقة موضوعية وألا أكون جزءا منه، الهدف هو أن أصنع عملا عن الشخص الذي أخفى صدام حسين لا عن صدام حسين، والقصة وراء كل شيء".

ووصف المخرج صناعة الفيلم بجنون من جانبه إذ استغرق ١٢ عاما لتنفيذه، ولا يعتقد أنه سيكرر مثل هذا الأمر مرة أخرى.

جدير بالذكر أن الدورة الثالثة من مهرجان البحر الأحمر السينمائي انطلقت مساء الخميس ٣٠ نوفمبر في فندق الريتز كارلتون بمدينة جدة، وسط حضور كوكبة من نجوم العالم، بينهم: ويل سميث، چوني ديب، مريم أوزرلي، هاندا ارتشيل، باز لورمان، فاتح أكين، ليلى علوي، نبيلة عبيد، ياسمين رئيس، أسيل عمران، نادين نسيب نجيم، قصي خولي، ماجي بوغصن، أحمد حاتم، ديان كروجر، يسري نصر الله، دينا الشربيني ياسمين رئيس.