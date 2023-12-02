هالة صدقي مع مايا دياب وياسمين صبري: "كل طويل فيه الأطول منه وكل جميل فيه الأجمل منه"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

نشرت الفنانة هالة صدقي صور جديدة من كواليس حفل افتتاح مهرجان البحر الأحمر السينمائي عبر حسابها الرسمي على "انستجرام" ورافقها بالصور عدد من أبرز النجوم وحرصت على التقاط صورة تذكارية معهم.

وظهرت "هالة" بالصورة مع كلًا من الفنانة مايا دياب، الفنانة ياسمين صبري والفنان محمد ثروت وعلقت ساخرة على الصورة قائلة: "كل طويل في الأطول منه وكل ظريف في الأظرف منه وكل جميل في الأجمل منه"، ولاقت الصور والتعليق إعجاب متابعيها وعلقوا قائلين: "وانتي مفيش زيك يا هلوله، منورين كلكم بس نور النجمة هالة صدقي شئ مختلف، وربنا مجرد ما أشوف صورتك قلبي بيفرح بحبك، انتي أطولهم وأظرفهم وأجملهم".

وعرض للفنانة هالة صدقي مؤخرًا مسرحية "صوابع زينب" ضمن فعاليات "موسم الرياض" تدور أحداثها في إطار كوميدي حول زينب التي تعيش مع بناتها الثلاث في حي شعبي وتحاول تزويجهن وتأمين حياتهن بعد وفاة والدهن، وتبذل كل جهدها للبحث عن عرسان لهن، وشارك الفنانة هالة صدقي البطولة مجموعة من نجوم المسرح وهم الفنان عمرو عبد الجليل، محمد رضوان، منة فضالي، محمد ثروت، مصطفى حجاج، تأليف أحمد الملواني، إخراج إسلام إمام.

يذكر أن هالة صدقي شارك ببطولة مسلسل "جعفر العمدة" الذي عرض بموسم دراما رمضان الماضي وحقق لها نجاحًا جماهيريًا كبيرًا.