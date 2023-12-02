بطل "إخفاء صدام حسين" يكشف كواليس وصول المخرج له ولماذا فضّل الصمت سنوات

محمد اسماعيل - القاهرة - جدة- منى الموجي:

شهد عرض الفيلم التسجيلي "إخفاء صدام حسين"، ضمن فعاليات مهرجان البحر الأحمر السينمائي، تواجد علاء بطل الفيلم وصاحب قصة مساعدة الرئيس العراقي الراحل صدام حسين على الاختفاء لمدة تجاوزت ٢٠٠ يوم عن أعين الأمريكان، في مزرعته، والذي تحول إلى شاهد على أيام صدام الأخيرة قبل إلقاء القبض عليه.

وقال علاء "فرحان بحضوري ووقفتي أمامكم"، مشيرا أن هذا العام مر ٢٠ عاما على اكتشاف الأمريكان مكان صدام في مزرعته، وأشار أنه ظل فترة صامتا، موضحا "كانت ظروف المنطقة تحتم علي ألا أتحدث طوال العشرين عام الماضية، وحفاظا على من حولي كنت أريد أن ألزم الصمت وألا أتحدث لكن المخرج بذل مجهودا كبيرا للعثور عليّ، وبواسطة صديق حاول إقناعي بالحديث، ووجدت أن بعد كل هذه السنوات هناك أشخاص استغلوا الأمر على غير حقيقته عبر وسائل التواصل وأردت الظهور والإدلاء بشهادتي أمام الجميع".

وتابع "بعد إلقاء القبض علي الأمر كلفني الكثير، وبالنسبة لأولاد الرئيس صدام لم يتواصل معايا أحد منهم، ولكن بعض أقاربه من بعيد تواصلوا معي، ونزلوا ضيوف علينا بالبيت اكتر من مرة، وشكروني واستمعوا للموضوع وكان عندهم معلومات".

واستقبلت سينما ڤوكس في ريد سي مول، الفيلم التسجيلي إخفاء صدام حسين، بحضور مخرجه هالكوت مصطفى، اليوم الجمعة 1 ديسمبر، وأعرب المخرج عن سعادته بالتواجد في مهرجان البحر الأحمر السينمائي متمنيا أن ينال إعجاب الحضور.

وعقب عرض الفيلم أقيمت جلسة أسئلة مع الجمهور، لمناقشة جوانب الفيلم المختلفة، وقال مصطفى "صنعت الفيلم بحيادية بسبب المنظور النرويجي الموجود في حياتي، حيث انتقلت لهناك ودرست صناعة السينما، وقررت إخراج الفيلم بطريقة موضوعية وألا أكون جزءا منه، الهدف هو أن أصنع عملا عن الشخص الذي أخفى صدام حسين لا عن صدام حسين، والقصة وراء كل شيء".

ووصف المخرج صناعة الفيلم بجنون من جانبه إذ استغرق ١٢ عاما لتنفيذه، ولا يعتقد أنه سيكرر مثل هذا الأمر مرة أخرى.

جدير بالذكر أن الدورة الثالثة من مهرجان البحر الأحمر السينمائي انطلقت مساء الخميس ٣٠ نوفمبر في فندق الريتز كارلتون بمدينة جدة، وسط حضور كوكبة من نجوم العالم، بينهم: ويل سميث، چوني ديب، مريم أوزرلي، هاندا ارتشيل، باز لورمان، فاتح أكين، ليلى علوي، نبيلة عبيد، ياسمين رئيس، أسيل عمران، نادين نسيب نجيم، قصي خولي، ماجي بوغصن، أحمد حاتم، ديان كروجر، يسري نصر الله، دينا الشربيني، ياسمين رئيس.