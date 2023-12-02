عقب جلستها الحوارية.. ياسمين صبري تحضر "المرأة في السينما" بمهرجان البحر الأحمر السينمائي

محمد اسماعيل - القاهرة - جدة- منى الموجي:

أقام مهرجان البحر الأحمر السينمائي، مساء يوم الجمعة ١ ديسمبر، ضمن فعاليات دورته الثالثة حفلا تحت عنوان "المرأة في السينما" بحضور النجمات والمشاهير.

وحرصت الفنانة ياسمين صبري على حضور الحفل، لتطل على جمهور المهرجان يوم الجمعة بإطلالتين مختلفتين الأولى في الجلسة الحوارية التي أقيمت عصر اليوم في ريد سي مول، وتحدثت خلالها عن مشوارها الفني، وبعدها بساعات قليلة اعتمدت إطلالة مختلفة تصلح للحفل.

شهد الحفل حضور كوكبة من نجوم الفن والمشاهير، بينهم: دينا الشربيني ورايا أبي راشد ومريم أوزرلي.

مهرجان البحر الأحمر السينمائي شهد الجمعة عدة عروض وجلسات حوارية، بينها: فيلم شماريخ، فيلم إخفاء صدام حسين.

وشهد المهرجان افتتاح دورته الثالثة مساء الخميس بحضور كوكبة من نجوم الفن من مختلف أنحاء العالم، بينهم: ويل سميث، چوني ديب، هاندا أرتشيل، قصي خولي، بوراك أوزجيفيت، لبلبة، ياسمين رئيس، دينا الشربيني، مريم أوزرلي، نادين نسيب نجيم، نبيلة عبيد، ليلى علوي، يسري نصر الله، أحمد حاتم.