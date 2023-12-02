شكرا لقرائتكم خبر عن عرض فيلم "أبو نسب" لـ محمد إمام فى دول العالم 28 ديسمبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعرض فيلم "أبو نسب" بطولة محمد إمام وياسمين صبري وماجد الكداوني، في دور عرض السينمات في جميع دول العالم، ابتداءً من يوم 28 ديسمبر الجارى، وذلك بعد أسبوع من طرحه في دور العرض في مصر.

وكشفت شركة سينرجى فيلميز عن بوستر فيلم "أبو نسب" بطولة محمد إمام، استعدادا لطرحه بدور العرض السينمائى يوم 21 ديسمبر المقبل، وظهر محمد إمام على البوستر بصحبة ياسمين صبري التي ترتدي فستان زفاف بجواره وخلفهم الفنان ماجد الكدواني الذى وجه مسدس تجاه محمد إمام، وهو الأمر الذى خلق نوعا من التشويق لمشاهدة هذا العمل.

فيلم "أبو نسب" بطولة محمد إمام، ماجد الكدوانى، ياسمين صبري، وفاء عامر، هالة فاخر، محمد ثروت، محمد لطفي وعدد آخر من الفنانين، ومجموعة من ضيوف الشرف، والفيلم من تأليف أيمن وتار وإخراج رامى إمام، ومن إنتاج سينرجي، ماجيك بينز، أوسكار، نيو سنشري، مصر العالمية، فيلم سكوير، وتدور الأحداث في إطار اجتماعي كوميدي، حول محمد إمام الذي يلعب دور طبيب أطفال ويعيش قصة حب مع ياسمين صبري التي تجسد شخصية لايف كوتش.

ويجمع فيلم "أبو نسب" محمد إمام وياسمين صبرى للمرة الثالثة فى السينما، بعدما قدما سويًا فيلمى "جحيم فى الهند" عام 2016 بمشاركة حمدى الميرغنى، أحمد فتحى، محمد سلام، بيومى فؤاد وإخراج معتز التونى، و"ليلة هنا وسرور" عام 2018 بمشاركة فاروق الفيشاوى، محمد عبد الرحمن توتا، محمد سلام، وحقق الفيلمان نجاحاً كبيراً.

وفى سياق آخر انتهى محمد إمام مؤخراً من تصوير مشاهد فيلمه الجديد "اللعب مع العيال" والذى يشارك في بطولته أسماء جلال، باسم سمرة، بيومي فؤاد، ويزو، مصطفى غريب، ومحمود السيسي، ومن تأليف وإخراج شريف عرفة، ويجسد إمام في أحداثه شخصية مدرس تاريخ، كما يستعد لفيلم "شمس الزناتى" الذى يعد إمام بتقديمه بمعالجة جديدة.