شكرا لقرائتكم خبر عن جينيفر لوبيز بكامل أناقتها بعد تصريحاتها الأخيرة بشأن التقدم فى السن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدت جينيفر لوبيز بكامل أناقتها أثناء توجهها لاجتماع مهم داخل أحد الفنادق الكبرى داخل بيفرلى هيلز، وفقًا لموقع الديلى ميل الذى أكد أن النجمة البالغة من العمر 54 عامًا تثبت ما صرحت به مؤخرًا خلال تصريحاتها بشأن أن جمال المرأة يزداد كلما تقدمت في السن.



جينيفر لوبيز

وذلك بعدما شوقت جينيفر لوبيز متابعيها لألبومها المنتظر "This Is Me...Now" من خلال مقطع دعائى نشرته عبر حسابها على موقع إنستجرام وظهرت فيه بكامل نشاطها وحيويتها خلال رقصها، وعلقت عليه بكتابة: "هذه التجربة الموسيقية هي تجسيد، من خلال الموسيقى والأفلام والواقع، لرحلة حياة بحثًا عن حقيقة الحب، اسمعها، شاهدها، عشها، شاركها، المزيد يوم الإثنين.. جينيفر".



لوبيز

من ناحية أخرى سبق وأعطت جينيفر لوبيز -فى وقت سابق- لمعجبيها نظرة داخل قصرها الضخم الجديد الذي تبلغ قيمته 60 مليون دولار والذي تتقاسمه مع زوجها بن أفليك، وحسب ما نشر موقع الديلى ميل كشفت المغنية عن لمحة من التصميم الداخلي المورق أثناء وقوفها فى ردهة منزلها، بينما كانت تستعد لحدث LACMA Gucci فى لوس أنجلوس.

ومنزلها الذى اشترته هى وبن فى مايو من هذا العام مليء بالأسطح البيضاء مع لمحات من الفضة والذهب لإضفاء لمسة عصرية،

كما كشفت عن مقاطع فيديو في مطبخها، والتقطت صورًا لها فى غرفة معيشتها وفي فناءها مع إطلالات على حمام السباحة.