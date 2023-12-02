شكرا لقرائتكم خبر عن إيفا لونجوريا مع ابنها سنتياجو فى ظهور نادر لهما معًا.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ظهرت إيفا لونجوريا مؤخرًا أثناء حملها لابنها سنتياجو وهما يسيران بصحبة زوجها داخل بيفرلي هيلز، وذلك بعدما تناولها الغداء سويًا داخل مطعم E Baldi الإيطالي، والمعروف بكونه قبلة الأثرياء بسبب أسعاره المرتفعة للغاية حسب وصف تقرير ديلى ميل.



ايفا لونجوريا

جدير بالذكر أن إيفا لونجوريا أحد أكثر الممثلين حول العالم شهرة، ودومًا ما تعد مثالاً للأم المحبة لابنها بصورة كبيرة، إذ تحرص فى كل مناسبة على إظهار مشاعرها لابنها.



ايفا وزوجها

وكانت إيفا فى وقت سابق أحد أثرى الممثلات حول العالم بسبب دخلها من الإعلانات الكثيرة والبراندات التى تتعاقد عليها، ما جعلها فى فترة من الفترات الممثلة الأعلى أجرًا على مستوى الدراما.

من ناحية أخرى سبق وتألقت إيفا لونجوريا، فى فستان قصير مطرز بالخرز ومزين بريش النعام، وعززت طولها بزوج من الكعب المعدنى ذى الأربطة، أثناء حضورها منصة للعرض في أسبوع الموضة بباريس الشهر الماضى.