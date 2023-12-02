الفرقة القومية العربية للموسيقى تحيى حفل "ذكرى شعراء مصر" 8 ديسمبر

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القاهرة - سامية سيد - تحيى الفرقة القومية العربية للموسيقي، بقيادة د. مصطفي حلمي، حفلاً غنائيًا بعنوان "ذكرى شعراء مصر"، يوم الجمعة 8 ديسمبر على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، ويتم حجز تذاكر الحفل عن طريق شركة "تذكرتى".

ويحيى الحفل الفنانة إيمان عبد الغني، ومطربي الفرقة القومية العربية للموسيقى وهم: "أحمد سعيد، منار سامي، محمد طارق".

يذكر أن الفرقة القومية العربية للموسيقى تأسست عام 1989 بهدف جمع التراث الموسيقى والغنائي العربي وإعادة تقديمه بأسلوب أكاديمي وعلمي متطور لتتمكن الأجيال الجديدة من التعرف على التراث الموسيقى العربي حفاظا عليه من الاندثار.