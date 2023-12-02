شكرا لقرائتكم خبر عن نادر عباسى يقود أوركسترا القاهرة السيمفونى فى حفل بدر الأوبرا.. الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يقود المايسترو نادر عباسي، أوركسترا القاهرة السيمفوني في حفل موسيقي بمشاركة عازف الفيولينة عبادة أحمد، وذلك في تمام الساعة الثامنة مساء اليوم السبت على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية.

يتضمن البرنامج عددًا من أهم الأعمال الكلاسيكية العالمية لكبار المؤلفين منها بولينيز من أوبرا يوجين آونجين لـ تشايكوفسكي وكونشرتو الفيولينة والأوركسترا لكورنجولد والسيمفونية الخامسة لشوستاكوفيتش.

ويعد المايسترو نادر عباسى أحد أشهر الموسيقيين المصريين في جيله، وشملت مسيرته الفنية عددًا من المحطات البارزة، فى مصر وخارجها على مستوى العالم.

ومن أبرز المحافل الذى قادها فى مصر قيادة عرض موكب المومياوات ثم طريق الكباش، والذى أظهر فيهم قيادته البارعة لعرض يعد من أهم العروض على مستوى العالم مثلما تم وصفه فى الصحف العالمية.