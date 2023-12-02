الأمير ويليام يكشف عن اعجابه بـ تايلور سويفت.. إليكم التفاصيل

ميرنا وليد - بيروت - تحدث الأمير وليام خلال لقاء له على هامش جوائز تاسك للحفاظ على البيئة 2023 في لندن، وأثار التكهنات حول كونه من معجبي المغنية العالمية تايلور سويفت.



وأثناء حديث الأمير ويليام مع عازف الغيتار روني وود، في مجلة "HELLO"، حول جولة فرقة "The Rolling Stones" القادمة وألبومهم الجديد، أجاب على سؤال الأخير إذا كان سيحضر الحفل قائلاً: "إذا تمكنت من جلب تايلور سويفت، سأحضر بالتأكيد".

يذكر أن الأمير ويليام كان قد شارك سابقاً المسرح مع تايلور سويفت وجون بون جوفي، وذلك خلال حدث خيري في قصر كينسينغتون في عام 2013، وغنوا معًا أغنية "Livin' on a Prayer".

وكان الأمير ويليام قد شارك تفاصيل جديدة عن تلك الللحظة، في سلسلة بُثت في ديسمبر عام 2021، وأعرب عن دهشته وحيرته من تلك التجربة. وأوضح أنه لا يزال يشعر بالحرج من رد فعله العفوي.

كما تحدث عن كيفية تأثره بالموسيقى منذ طفولته، واستذكر كيف كانت والدته الأميرة ديانا تضع الموسيقى أثناء توصيله وشقيقه الأمير هاري إلى المدرسة. وأوضح كيف أن شغف الموسيقى انتقل إلى أطفاله، إذ أن ابنه الأصغر لويس من عشاق أغاني فرقة OneRepublic، أما ابنه الأكبر جورج، فيهتم بفرقة AC/DC.