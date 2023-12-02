بالصورة- لقاء الخميسي تستعرض رشاقتها داخل الجيم وتشجع على ممارسة الرياضة

ميرنا وليد - بيروت - نشرت الممثلة المصرية لقاء الخميسي، لمتابعيها، صورة جديدة لها عبر حسابها الرسمي.

وظهرت لقاء الخميسي في الصورة وهي تستعرض لياقتها البدنية، داخل الجيم، مرتدية ملابس رياضية.

وعلقت لقاء على الصورة قائلة: "تمرن من أجل صحتك... أتمنى لكم عطلة نهاية أسبوع دافئة".

لاقت الصورة تفاعل كبير بين المتابعين الذين أعادوا نشر الصورة، وعلقوا عليها بعبارات إيجابية.

يذكر أن مسلسل "إجازة مفتوحة"، هو أحدث عمل للخميسي. والمسلسل من إخراج محمد عبدالرحمن حماقي، وتأليف محمود أبو زيد، وبطولة شريف منير، وسميحة أيوب، وملك قورة، ونور محمود، ودنيا ماهر، ومراد مكرم، وكريم أبو زيد، وهشام إسماعيل، وهدى مجد، وعدد من الممثلين.

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