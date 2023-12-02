صورة نادرة لـ شريهان بالحجاب

ميرنا وليد - بيروت - أعاد الناشطون على الإنترنت تداول صورة نادرة للفنانة الاستعراضية شريهان، ظهرت فيها وهي ترتدي الحجاب.



وعُرفت شريهان بجمالها الفريد، وتميزت بشعرها الطويل، كما تعتبر تفاصيل حياتها محط اهتمام متابعيها، نظراً لتأثيرها على جيل كامل بأعمالها الفنية.

وتداول الناشطون صورة لشريهان ظهرت فيها بالحجاب وهي تقرأ القرآن، ما أثار إعجاب المتابعين الذين عبروا عن جمال وجهها بالحجاب.

وتعد شريهان واحدة من افضل الفنانات اللاتي قدمن فوازير رمضان، ونالت شهرة واسعة في الاستعراض والسينما والدراما العربية.

يذكر أن شريهان كانت قد تعرضت لعدة أزمات في حياتها، وأبرزها الحادث الشهير الذي تعرضت له، والذي أثر على عملها في مجال الاستعراض.

وفي وقت سابق، أعلن المنتج المصري جمال عدل، عن عودة شريهان إلى الدراما التلفزيونية بعد سنوات من الانقطاع.

وأوضح أن شقيقه السيناريست مدحت العدل كشف عن وجود تعاون مقبل سيجمعه مع شريهان في مسلسل يحتاج لميزانية إنتاجية ضخمة. واكتفى بالتلميح إلى أنه سيكون ضمن السباق الرمضاني المقبل.