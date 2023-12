بعد تعرضها للتعنيف من قبل عائلتها.. بريتني سبيرز تنشر صورة نادرة لشقيقها وتعلق عليها!

ميرنا وليد - بيروت - شاركت المغنية العالمية بريتني سبيرز متابعيها، صورة مع أخيها براين، عبرت فيها عن حبها له.



ونشرت بريتني البالغة من العمر 41 عاماً، صورة لأخيها البالغ من العمر 46 عامًا، ظهر فيها في زي عمالي أخضر وقبعة صلبة للحماية.

وكتبت بريتني على الصورة تعليقاً، قالت فيه: "أخي الأكبر هو كالأب وأفضل صديق لي!!".

يذكر أن بريتني كانت قد تحدثت سابقاً عن علاقتها "الوثيقة للغاية" مع براين في مذكراتها الأفضل مبيعًا The Woman in Me.

وشار إلى أن هذا المنشور يأتي في ذات الوقت الذي تعاني فيه بريتني من نزاعات عنيفة مع والدها "جيمي سبيرز"، ووالدتها "لين سبيرز" وشقيقتها "جيمي لين سبيرز"، بسبب الوصاية عليها، والتي استمرت لمدة 13 عامًا، وانتهت في تشرين الثاني/نوفمبر من عام 2021.

وكانت أيقونة البوب قد انتقدت عائلتها علناً، في السنوات الطويلة الماضية، في سلسلة من المنشورات، إذ كانت تطالب بإنهاء الوصاية.

يذكر أن بريتني كانت قد حرمت، طوال فترة الوصاية التي بدأت عام 2008، من السيطرة على خياراتها الشخصية والمالية، وكشفت في مذكراتها الأخيرة عن حقائق قاسية حول تلك الفترة، مثل تجويعها من قبل والدها وتعرضها للتعنيف اللفظي والتنمر.