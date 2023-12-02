ميرنا وليد - بيروت - ردّت الفنانة العراقية شذى حسون على خبر اعتبرته مفبركا مفاده انها تقترح على الرجل الزواج من 4 نساء لمحاربة العنوسة.

وكتبت شذى حسون على حسابها الخاص على موقع التواصل الإجتماعي: "تعبتوني و زهقتوني من الاخبار المفبركة ما اعرف من وين ده تجيبون هيج تصريحات .. و الله كافي اتحدى اي احد يطلع لقاء حاجية هيجي شي .. مو طبيعي .. ما اعرف شنو الحل وياكم … too much !".

الجدير ذكره ان ذى حسون كانت قد نظّمت مؤخرا مهرجان العراق الدولي (Iraq Awards) بنسخته الأولى، وجمعت شذى النجوم والنجمات من كافة الدول العربية على أرض العراق.

كانت هذه تفاصيل خبر شذى حسون تخرج عن صمتها: "تعبتوني وزهقتوني" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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