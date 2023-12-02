شكرا لقرائتكم خبر عن وصلة غزل وإعجاب من سكارليت جوهانسون لزوجها فى أحدث ظهور لهما معًا.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدت سكارليت جوهانسون في غاية الجمال والأناقة أثناء حضورها حفل المتحف الأمريكي للتاريخ الطبيعي في مانهاتن، بصحبة زوجها إلا أن اللافت للنظر بصورة كبيرة هو كم الإعجاب والحب التي تكنه لزوجها والذى لم يتأثر بمرور السنوات على بدء قصتها الغرامية قبل 6 سنوات في عام 2017.



سكارليت ونظرات الإعجاب تسيطر عليها

موقع الديلى ميل نشر عدة صور لنجمة هوليود سكارليت جوهانسون يظهر فيها كم الإعجاب والحب التي تكنه لزوجها خلال نظراتها إليه مثلما يتضح خلال الصور.



سكارليت مع زوجها



سكارليت وزوجها



سكارليت جوهانسون فى المتحف

ووفقًا لتقرير Variety، فإن الإعلان الذي تبلغ مدته 22 ثانية، والذي تم نشره على منصة إكس، المعروف سابقًا باسم تويتر، بواسطة تطبيق لإنشاء الصور يسمى Lisa AI: 90's Yearbook & Avatar، استخدم لقطات حقيقية لجوهانسون لإنشاء صورة وحوار مزيفين لها، وبحسب ما ورد تم رصد الإعلان في 28 أكتوبر ويبدو أنه اختفى منذ ذلك الحين من الإنترنت.

وأكدت الممثلة البالغة من العمر 38 عامًا، أنها ليست متحدثة باسم الشركة وأنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة، كما قال محاميها كيفن يورن: "نحن لا نأخذ هذه الأمور باستخفاف وسنتخذ المسار القانوني اللازم بهذا الشأن".