شكرا لقرائتكم خبر عن فيلم "أبو نسب" يجمع محمد إمام وياسمين صبري للمرة الثالثة فى السينما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستقبل دور العرض السينمائية المختلفة فيلم "أبو نسب" لمحمد إمام وياسمين صبري الذي ينافس في موسم أفلام رأس السنة يوم 21 من ديسمبر الجاري، وهو العمل الثالث الذي يجمع بينهما في السينما.

جحيم في الهند

حيث كانت بداية التعاون بينهما في السينما من خلال فيلم "جحيم في الهند" الذي عرض عام 2016، وحقق نجاحا كبيرا وقت عرضه، لما كان يحمله من أحداث تمزج بين التشويق والكوميديا والرومانسية، وحصد أكثر من 32 مليون جنيه وقتها.

فيلم "جحيم في الهند" تدور أحداثه في إطار كوميدي حول استبدال فرقة القوات الخاصة الموكلة بإنقاذ السفير المصري بدولة الهند بأعضاء إحدى فرق العزف الموسيقي، ويشارك في بطولة الفيلم أيضا: بيومي فؤاد، محمد سلام، حمدي الميرغني، أحمد فتحي، طاهر أبو ليلة، حسن حسنى، محمد ثروت، مريم السكري، وغيرهم من الفنانين، وهو من تأليف مصطفى صقر، محمد عز الدين، وإخراج معتز التوني.



جحيم في الهند

ليلة هنا وسرور

كما شارك الثنائي مجددا عام 2018 في فيلم "ليلة هنا وسرور"، والذى تدور أحداثه حول رضا نصاب محترف يعود من إيطاليا لسرقة تمثال أثري، وينتحل شخصية رجل أعمال يُدعى (سرور أبو الدهب)، ويتعرف على الفتاة هنا ويتزوج منها، ويوهمها بأنه يعمل لدى المخابرات المصرية، وأن الموساد يتعقبه لسرقة التمثال، في الوقت ذاته يتربص به زعيم العصابة الحاج الضو ليسرق نفس التمثل.

شارك في بطولة الفيلم كل من: فاروق الفيشاوي، بيومي فؤاد، كرم جابر، محمد عبدالرحمن، أحمد فهمى، محمد سلام، محمد ثروت، وغيرهم من الفنانين، والعمل من تأليف كريم يوسف، مصطفى صقر، وإخراج حسين المنباوي.



ليلة هنا وسرور

يذكر أن فيلم "أبو نسب" يشارك في بطولته ماجد الكدوانى، وفاء عامر، هالة فاخر، محمد ثروت، محمد لطفي وعدد آخر من الفنانين، ومجموعة من ضيوف الشرف، والفيلم من تأليف أيمن وتار وإخراج رامى إمام، وتدور الأحداث في إطار اجتماعي كوميدي، حول محمد إمام الذي يلعب دور طبيب أطفال ويعيش قصة حب مع ياسمين صبري التي تجسد شخصية لايف كوتش.