ميرنا وليد - بيروت - تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو للنجم العالمي جوني ديب برفقة الممثلة المصرية ياسمين صبري، وظهرا وهما يمسكان يدا بعضهما ويتحدثان، وذلك خلال حضورهما مهرجان البحر الأحمر للأفلام 2023 .

وقد لاقى هذا الفيديو رواجا كبيرا بين الجمهور.

الجدير ذكره ان ياسمين صبري كانت ظهرت مرتدية فستاناً باللون الاسود، ووضعت ميك آب من الألوان الترابية على الالوان الترابية الناعمة وأحمر الشفاه لشفتها مما ابزها جمالها و أنوثتها، وقد نشرت صوراً لها بالفستان وظهرت بإطلالة أنيقة و جذابة كشفت جمالها ورشاقتها.

كانت هذه تفاصيل خبر ياسمين صبري تثير الجدل بظهورها مع جوني ديب..تصرفهما حديث الجمهور-بالفيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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