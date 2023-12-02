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ميرنا وليد - بيروت - تألقت الممثلة المصرية دينا الشربيني خلال حضورها حفل افتتاح مهرجان البحر الأحمر في دورته الثالثة المقام في المملكة العربية السعودية واختارت لهذه المناسبة فستانا باللون البني دمج بين الجلد على قصة الصدر ومن الشيفون في الجزء الاسفل منه وهو من تصميم المصممة العراقية زينة زكي، ويصل سعره إلى 30 ألف جنيه مصري اي حوالي 970 دولار أميركي.
وتركت دينا شعرها منسدلا على كتفيها واختارت مجوهرات مع الاطلالة اما المكياج ففضلت ان يكون ناعماً. وتفاعل المتابعين مع الاطلالة وأشادوا بها بالتعليقات.
كانت هذه تفاصيل خبر إليكم سعر فستان دينا الشربيني من تصميم زينة زكي الذي تألقت به في مهرجان البحر الأحمر السينمائي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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