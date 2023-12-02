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إليكم سعر فستان دينا الشربيني من تصميم زينة زكي الذي تألقت به في مهرجان البحر الأحمر السينمائي

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ميرنا وليد - بيروت - تألقت الممثلة المصرية دينا الشربيني خلال حضورها حفل افتتاح مهرجان البحر الأحمر في دورته الثالثة المقام في المملكة العربية واختارت لهذه المناسبة فستانا باللون البني دمج بين الجلد على قصة الصدر ومن الشيفون في الجزء الاسفل منه وهو من تصميم المصممة العراقية زينة زكي، ويصل سعره إلى 30 ألف جنيه مصري اي حوالي 970 دولار أميركي.


وتركت دينا شعرها منسدلا على كتفيها واختارت مجوهرات مع الاطلالة اما المكياج ففضلت ان يكون ناعماً. وتفاعل المتابعين مع الاطلالة وأشادوا بها بالتعليقات.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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