خاص بالفيديو- غادة عبد الرازق: "هؤلاء هم عقارب ولا أنتصر دائما في معركتي" ومن هي نجمة مصر الأولى؟

ميرنا وليد - بيروت - حصدت الممثلة المصرية غادة عبد الرازق شهرة كبيرة في مصر وكل العالم العربي من خلال مسلسلاتها وادائها التمثيلي الرائع الذي يُشهد له، اذ تحرص على اختيار أدوارها بدقة وتكون النتيجة تفوّق وتألق.



نذكر من أعمال غادة عبد الرازق: "لحم غزال، سلطانة المعز، ضد مجهول، أرض جو، مع سبق الأصرار".

موقع "الفن" التقى بالممثلة غادة عبد الرازق وتحدثنا معها عدد من المواضيع، نذكر: من قصدت بصورة العقرب التي نشرتها على صفحتها؟، عما اذا كانت تخرج من معركتها دائما منتصرة، ومن هي نجمة مصر الأولى؟ .