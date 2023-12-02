نانسي عجرم تغني بحضور نبيلة عبيد وشارون ستون من فعاليات مهرجان البحر الأحمر السينمائي

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ميرنا وليد - بيروت - إختتمت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم فعاليات اليوم الثاني من مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي في دورته الثالثة، بحفل غنائي على هامش فعالية Women in Cinema أو "نساء في السينما".
وظهرت النجمة الأميركية شارون ستون وهي ترقص مع نانسي عجرم ، وظهرت الممثلة المصرية نبيلة عبيد وهي ترقص بجانب الفنانة نانسي عجرم.
كما إتجهت نانسي عجرم بالقرب من الفنانة المصرية يسرا التي غابت عن حضور حفل افتتاح المهرجان الذي أقيم مساء الخميس 30 تشرين الثاني.
كان مهرجان البحر الأحمر قد أعلن عن لجنة تحكيم دورته الثالثة، التي يرأسها الكاتب والمنتج والمخرج العالمي باز لورمان، صاحب الفيلمين الشهيرين "إلفيس، ومولان روج ".
كما سينضم إلى لجنة التحكيم كل من: الممثل السويدي الأميركي جويل كينمان، من أعماله فيلمي "ليلة صامتة" و "الفرقة الانتحارية " ومسلسل "للبشرية الجمعاء"، والممثلة المرشحة لجائزة بافتا فريدا بينتو، من أعمالها فيلمي "مليونير متشرد" و"فارس الكؤوس"، والممثلة المصرية أمينة خليل، من أعمالها مسلسلي "غراند أوتيل" و"ليالي أوجيني"، والممثلة الإسبانية باز فيجا، من أعمالها مسلسل "أو أي" والعديد من الأعمال الأخرى.
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