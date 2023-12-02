تأجيل عرض مسلسل "وبقينا اتنين" بسبب وفاة طارق عبد العزيز

ميرنا وليد - بيروت - أُجل عرض مسلسل "وبقينا اتنين" بطولة الممثل المصري شريف منير و الممثلة المصرية رانيا يوسف والذي كان من المفترض عرضه اليوم 2 كانون الأول 2023.
وبحسب بيان صحفي أصدرته مؤلفة المسلسل أماني التونسي قد تقرر تأجيل العرض لآخر شهر كانون الأول الحالي وذلك بسبب وفاة الممثل المصري طارق عبد العزيز منذ أيام .
وقد توفي الممثل المصري طارق عبد العزيز، بعد تعرضه لأزمة قلبية مفاجئة داخل لوكيشن تصوير مسلسل "وبقينا اتنين".
وأصيب الممثل طارق عبد العزيز بتشنجات، أثناء العمل، ونقل على أثرها إلى أحد المستشفيات في الشيخ زايد، وتوفي متأثراً بالأزمة الحادة التي ألمت به.
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