تم توثيق مقطع فيديو يُظهر لحظة قيام أحد أصدقاء غازي الذيابي، المشهور بتطبيق سناب شات، بصبغ شعره باللون الأزرق بعد هزيمة فريق النصر أمام فريق الهلال.
ويُظهر الفيديو غازي الذيابي وهو يجلس على كرسي ويحاط بأصدقائه الذين يضحكون ويصفقون احتفالًا بفوز فريق الهلال وتفوقه على فريق النصر، وذلك ردًا على تحدي قام به غازي الذي توقع فوز فريق النصر في المباراة.
ويُظهر الفيديو أحد أصدقاء غازي الذيابي وهو يصبغ شعره باللون الأزرق، ويظهرون وهم يغنون ويشجبون اعتلاء فريق الهلال للمنصة العلوية في المباراة. وكان يُلاحظ الحزن والاستياء على وجه غازي نتيجة هزيمة فريقه المفضل وفوز أصدقائه في التحدي الذي كان بينهما.
وتمكن فريق الهلال من الفوز على فريق النصر بثلاثة أهداف دون رد في المباراة التي أُقيمت يوم الجمعة ضمن الجولة الـ 15 من دوري روشن للمحترفين.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد خسارة النصر بثلاثية أمام الهلال.. شاهد غازي الذيابي يصبغ شعره باللون الأزرق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مزمز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.