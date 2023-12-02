بعد خسارة النصر بثلاثية أمام الهلال.. شاهد غازي الذيابي يصبغ شعره باللون الأزرق

تم توثيق مقطع فيديو يُظهر لحظة قيام أحد أصدقاء غازي الذيابي، المشهور بتطبيق سناب شات، بصبغ شعره باللون الأزرق بعد هزيمة فريق النصر أمام فريق الهلال.

ويُظهر الفيديو غازي الذيابي وهو يجلس على كرسي ويحاط بأصدقائه الذين يضحكون ويصفقون احتفالًا بفوز فريق الهلال وتفوقه على فريق النصر، وذلك ردًا على تحدي قام به غازي الذي توقع فوز فريق النصر في المباراة.

ويُظهر الفيديو أحد أصدقاء غازي الذيابي وهو يصبغ شعره باللون الأزرق، ويظهرون وهم يغنون ويشجبون اعتلاء فريق الهلال للمنصة العلوية في المباراة. وكان يُلاحظ الحزن والاستياء على وجه غازي نتيجة هزيمة فريقه المفضل وفوز أصدقائه في التحدي الذي كان بينهما.

وتمكن فريق الهلال من الفوز على فريق النصر بثلاثة أهداف دون رد في المباراة التي أُقيمت يوم الجمعة ضمن الجولة الـ 15 من دوري روشن للمحترفين.