أول تعليق من عارضة الأزياء المصرية سلمى الشيمي بعد الإفراج عنها

علقت سلمى الشيمي، البلوجر وعارضة الأزياء، على إطلاق سراحها وبراءتها من اتهامها بالتعدي على القيم الأسرية. ونشرت الشيمي تعليقًا على صفحتها في “فيسبوك”، حيث أعربت عن شكرها لله على الوضع الحالي، وأشارت إلى عدم قدرتها على التواصل مع أي شخص في الوقت الحالي.

وأضافت أنها تدعو لنفسها بأن تتجاوز هذه المرحلة عاطفيًا وصحيًا، وتستعيد حياةً طبيعية كإنسانة عادية.

وعبرت عن رغبتها في أن يكون أفراد عائلتها معها وبخير، وأنها تعاني من الانعزال وتشعر بالظلم والهزيمة وفقدان الشغف.

يجدر بالذكر أن محكمة مصرية قد قبلت استئناف الشيمي على حكم حبسها لمدة عامين وفرض غرامة قدرها 300 ألف جنيه، وقد أصدرت حكمًا ببراءتها وتخفيض قيمة الغرامة إلى 100 ألف جنيه. شاهد أيضاً: التحقيقات تكشف عن مفاجآت على هاتف البلوغر المصرية الشهيرة سلمى الشيمي مصر.. قرار قضائي جديد بشأن البلوجر سلمى الشيمي تفاصيل جديدة في قضية البلوغر الشهيرة سلمى الشيمي

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