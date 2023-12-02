صلاح عبدالله عن انتهاء الهدنة واستئناف القصف على غزة: "تفاؤلنا مكانش في محله ولا إيه؟"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

علق الفنان الكبير على انتهاء الهدنة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي صباح اليوم الجمعة واستئناف الكيان الصهيوني قصف مناطق متفرقة من قطاع غزة وسط استشهاد المدنيين.

ونشر "صلاح عبدالله" بوست عبر حسابه الرسمي على تطبيق "X" وعلق قائلا: "هو تفاؤلنا بالهدنة لم يكن في محله ولا إيه؟، ولا إييييييييييه؟".

ويواصل الفنان صلاح عبدالله دعم المقاومة والشعب الفلسطيني منذ بدء الهجوم من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة منذ شهر أكتوبر الماضي وأعرب عن غضبه من مروجي الشائعات على السوشيال ميديا ومحاولة إشعال الفتن بين الأشقاء من خلال مندسين ولجان إلكترونية تقوم بشق الصف ومحاولة الزج بالبعض في صراعات وخلافات سياسية.

ونشر "صلاح عبدالله" بوست عبر حسابه الرسمي على تطبيق "X" وعلق قائلا: "إلى فرسان الهري والهبد والفتي وترويج الإشاعات وإشعال الفتن بين الأشقاء، ياللي كلامكم ضرر وإنتوا فاكرينه درر، ومفيش مكلمة تفوتكم وحياة أبوكم، لأفض فوكم لو غزة غالية عليكم نقطوها بسكوتكم".

وعلق الفنان صلاح عبدالله على محاولة البعض إشعال الفتنة بين الشعب المصري وشعوب البلدان العربية وسط تصاعد الأحداث في غزة ومواصلة الجيش الإسرائيلي انتهاكاته ضد الشعب الفلسطيني وعلق قائلا: " فيه حاجة عايز أقولها واللي يقتنع شكرًا واللي مايقتنعش براحته بس بدون تجاوز، إشعال الفتنة بين المصريين وإخواتهم العرب عالسوشيال ميديا شغل لجان مأجورة معظمها تبث سمومها من الخارج ومعظمها حسابات حديثة ومزيفة وأهدافها معروفة فلا يجب ولا يصح أن ننساق ورائها ونشيرها وننشرها".

يذكر أن صلاح عبدالله عرض له مؤخرًا مسلسل "سفاح الجيزة" بطولة الفنان أحمد فهمي والذي حقق نجاحًا كبيرًا ونسب مشاهدة مرتفعة