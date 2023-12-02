شكرا لقرائتكم خبر عن اجتماعي تشويقى كوميدى.. مختلف ألوان الدراما فى "الأوف سيزون" برعاية المتحدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد موسم دراما "الأوف سيزون" على قنوات ومنصات المتحدة تنوعًا كبيرًا في المضمون، فهناك أعمال حملت الطابع الاجتماعي التي لمست قلوب متابعيها، وأخرى كانت الكوميديا هي التيمة الغالية على أحداثها، بالإضافة إلى تواجد التيمة الصعيدية والتشويقية، ما أعطى إثراءً للأعمال الدرامية التي تعرض خارج موسم رمضان.

مسلسل 55 مشكلة حب

فكان مسلسل "55 مشكلة حب" هو أول الأعمال التي عرضت في "الأوف سيزون"، وحقق من خلال حكاياته الـ 4 نجاحا كبيرا، حيث اشتمل على 4 قصص مختلفة الأول "ألفريدو"، والتي سلطت الضوء على معاناة مريض الزهايمر، والثانية "ما تيجي نشوف"، والتي رصدت علاقات الأصدقاء والإطار الواجب التعامل فيه، والثالثة جاءت بعنوان "عيشها بفرحة"، والتي ناقشت حياة شابة ناجحة في العمل، يقع لها حادث وتجد بعده نفسها جالسة على كرسي متحرك، أما الرابعة والأخيرة جاءت بعنوان "روحي فيك"، والتي غلب عليها طابع التشويق والإثارة والرعب، ممزوجا بقصص الحب.

صوت وصورة

كما عرض على شاشة قناة dmc مؤخرا مسلسل "صوت وصورة"، محققا نجاحا وتفاعلا كبيرا من قبل الجمهور، حيث سيطرت عليه تيمة التشويق لمعرفة من القاتل، كما ناقش عدد من القضايا الهامة في المجتمع منها "الذكاء الاصطناعي"، وخطورة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي.

مسلسل "صوت وصورة" بطولة حنان مطاوع، ونجلاء بدر، وليد فواز، صدقى صخر، عمرو وهبة، رامى الطمبارى، فدوى عابد، هاجر عفيفى، أحمد ماجد، حمزة دياب، يوسف وهبى، إيمان الشريف، عماد صفوت، مروة عيد، أحمد شاهين، ميما شامى، أحمد سعد، أحمد أبو زيد، باتع خليل، آيات مجدى، سالى حماد، الطفلة لافينا نادر، ظهور خاص عايدة فهمى سعيد صديق، مجدى السباعى، وظهور متميز ناردين فرج ومراد مكرم ومن تأليف محمد سليمان عبد المالك وإخراج محمود عبد التواب.



صوت وصورة

ورق التوت

وعلى شاشة قناة cbc عرض مسلسل "ورق التوت"، والذي حمل في طياته عدد كبير من القضايا الاجتماعية الهامة والتي تخص الشباب مع معالجتها منها: الختان، زواج القاصرات، العنف المنزلي، كثرة الخلفة، واعتمد من خلاله على عدد كبير من الأبطال الشباب.

مسلسل "ورق التوت" بطولة شريف سلامة، أسماء جلال، خالد أنور، ثراء جبيل، آية سليم، سلوى عثمان، جمال عبد الناصر، نور النبوي، عمرو صالح، سلوى محمد على، صفاء جلال، محمد كيلانى، سمر علام، تميم عبده، معتز هشام، سما إبراهيم، مصطفى منصور، يارا جبران، تامر مجدى، محمد ناصر، رضوى جودة، يوسف الاسدى، تقى حسام، وتأليف عبادة نجيب وإخراج حسام على.

على باب العمارة

وفي إطار كوميدي عرضت منصة watch it الإلكترونية مسلسل "على باب العمارة"، وهو البطولة المطلقة الأولى لحاتم صلاح، وجاءت أحداثه مليئة بكوميديا الموقف، فضلا عن عرض بعد القضايا العائلية بشكل بسيط.

مسلسل "على باب العمارة" بطولة الفنان حاتم صلاح، آية سماحة، ومحمد محمود، محمد عبدالعظيم، عزة لبيب، ريهام الشنواني، أمير عبدالواحد، بوسي الشامي، غادة طلعت، ساندى مراد، رامى عبد المقصودـ وعدد من ضيوف الشرف على مدار الحلقات منهم: أحمد أمين، رحمة أحمد، محمود السيسي، مصطفى غريب وياسر الطوبجي.

مسلسل العودة

كما شهد موسم دراما الأوف سيزون إنتاج مسلسل صعيدي، بعنوان "العمدة" والذي يعرض خلال الوقت الحالي على شاشة قناة dmc، ويحمل العديد من أحداث الإثارة والتشويق الممزوج بأجواء الصعيد ولهجته.

مسلسل العودة بطولة شريف سلامة، تارا عماد، محمد رضوان، وليد فواز، حمزة العيلى، عصام السقا، تامر نبيل، بسنت شوقى، ولاء الشريف، محمد على رزق، محمد عبد العظيم، هاجر الشرنوبى، عايدة فهمى، سارة نور، شاهيستا سعد، أحمد والى، رحاب عرفة، هالة مرزوق، أحمد عبد الحميد، فتوح أحمد، عزوز عادل، عماد صفرت، ندى عادل، رنا خطاب، مصطفى خطاب، مجدى البحيرى، حليم الجندى، تامر مجدى، أحمد خالد، أميرة حافظ، وظهور خاص للفنانين سعيد صادق، لبنى ونس، اشرف زكى، مصطفى حشيس، صفاء الطوخى ومن تأليف أمين جمال وإخراج أحمد حسن وإنتاج شركة أروما للمنتج تامر مرتضى.



العودة

مسلسل زينهم

وعلى الجانب الآخر يعرض خلال الوقت الحالي أيضا مسلسل "زينهم"، المأخوذ عن كتاب "أصدقائي الموتى شكرا" للدكتور محمد جاب الله، وهو يحمل طابع التشويق والإثارة بشكل لايت كوميدي، حيث تدور أحداثه داخل المشرحة.

زينهم بطولة أحمد داود، كريم قاسم، سلمى أبو ضيف، محمد أبو داود، احمد الرافعى، عماد رشاد، هناء الشوربجى، سلوى محمد على، ياسر عزت، أسامة أبو العطا، يارا جبران، حمدى هيكل، انجى أبو السعود، رحاب عرفة، بسمة نبيل، محمد الصاوى، لاشينة لاشين، على السبع، نورا مهدى، نسمة بهى وتأليف محمد سليمان عبد المالك وشارك في كتابة السيناريو والحوار محمد فتحى عبد المقصود، عمرو مؤمن، عمر مدحت الشحات وإخراج يحيى إسماعيل وإنتاج شركة أروما للمنتج تامر مرتضى برعاية المتحدة للخدمات الإعلامية.



زينهم

مسلسل حدث بالفعل

بينما تبدأ قناة cbc غدا الأحد عرض مسلسل "حدث بالفعل"، المكون من 5 حكايات، وهي (ريش أبيض - قرض شخصي - تحت الحزام - كاملة - لو بعد حين)، والذي ينتمي إلى نوعية أعمال التشويق والإثارة والغموض.

"حدث بالفعل" يضم مجموعة من النجوم منهم غادة عبدالرازق وماجد المصري وشيرين رضا ودينا الشربيني ومحمد أبو داوود ورنا رئيس وكريم فهمي وبسمة وسينتيا خليفة وأحمد عبدالله محمود وبسنت حاتم وفادي النجار وسلمى أبو ضيف وخالد أنور وآخرين، وهو من تأليف فادي النجاروإخراج محمد هشام الرشيدي.

مسلسل وبقينا اتنين

كما يشهد الموسم الدرامي خلال الفترة المقبلة عرض عدد آخر من المسلسلات، منها مسلسل وبقينا اتنين، المكون من 20 حلقة وتدو أحداثه حول العلاقات الأسرية والزواج، ويتطرق لصدمة ما بعد الطلاق، وما يتعرض له شركاء الحياة بعد الانفصال من صدمات ومراحل نفسية ومواقف اجتماعية وحياتية تؤثر عليهم.

مسلسل "بقينا اتنين" بطولة شريف منير، رانيا يوسف، ميمى جمال، يوسف عثمان، طارق عبدالعزيز، تامر فرج، مروة عبد المنعم، عزة لبيب، ياسر الطوبجى، نانسى هلال، عزت زين، نبيل علي ماهر، عمر طلعت زكريا وعدد آخر من الفنانين، ومن تأليف أمانى التونسى وإخراج طارق رفعت، وإنتاج كريم أبو ذكرى برعاية المتحدة للخدمات الإعلامية.

مسلسل وبينا ميعاد 2

بالإضافة إلى استعداد صناع "وبينا ميعاد" لعرض الجزء الثاني من العمل خلال الموسم الشتوى، بعد النجاح الكبير الذي حققه الجزء الأول من العمل، إذ تدور أحداثه في إطار اجتماعي لايت، ويسلط الضوء على الأسرة وكيفية تربية الأولاد والزواج الثاني في ظل كثرة الأولاد.

وبينا ميعاد بطولة شيرين رضا، صبرى فواز، بسمة، مدحت صالح، وفاء صادق، خالد أنور، هاجر الشرنوبى، محمد سليمان، نادية رشاد، داليا شوقي، آية سليم، أسامة الهادى، يوسف الكداونى، الطفل محمد العزازى، الطفلة كنزى رماح، تسنيم هانى، يوسف ابراهيم وعدد آخر من الفنانين والعمل من تأليف وإخراج هاني كمال وإنتاج إبراهيم حمودة برعاية المتحدة للخدمات الإعلامية.

مسلسل الوصفة السحرية

كما يعرض أيضا في الموسم الشتوى مسلسل "الوصفة السحرية"، الذي تدور أحداثه في إطار اجتماعي كوميدي لايت، وهو مكون من 45 حلقة، ويعتمد على البطولة الجماعية ويضم في قائمة أبطاله كلاً من: شيرى عادل، إسلام جمال، هيدى كرم، بسمة داود، عمر الشناوى، كارولين عزمى، لقاء سويدان، محمد أبو داود، سلوى محمد على وعدد آخر من الفنانين، والعمل تأليف ورشة مصنع الحكايات لمؤسسها هانى سرحان، إشراف على الكتابة دعاء عبد الوهاب، فكرة: مى سعيد، سيناريو وحوار منة فوزى وايرين يوسف ومي سعيد وإخراج خيرى سالم.

مسلسل حدوتة منسية

بينما تدور أحداث مسلسل "حدوتة منسية" في إطار اجتماعي حول أم لخمسة أبناء يدخل بينهم صراعات داخل العمل، وهو من بطولة سوسن بدر، عبير صبرى، أحمد فهيم محمود حجازي، طارق صبري، ريم سامي، نانسي صلاح، محمد علي رزق، أحمد صيام، أمير صلاح الدين، دعاء حكم، هلا السعيد، محمد لطفي شاهين، رجوي حامد، عبير منير، حسن عبدالله، مصطفي منصور، علاء قوقه، تأليف محمود حمدان، إخراج محمد محى الدين ومقرر عرضه قريبا.