فنان عالمي يتحرّك إنسانيًّا باتجاه غزة… هذا ما تبرّع به لإنقاذ المواطنين

أفادت مواقع إخبارية عالمية ان المغني الكندي The Weeknd(اسمه الحقيقي آبيل تسفاي) قد خصّص ٢.٥ مليون دولار من تبرعات صندوقه الانساني لمساعدة برنامج الأغذية العالمية في جهودها المبذولة لمساعدة أبناء غزة خلال الحرب الأخيرة المندلعة على أرضها منذ ٧ تشرين الأول/أكتوبر الماضي.

وقد عُلم ان المغني الحائز على العديد من الجوائز الفنية العالمية، والمعيَّن حاليًّا سفيرًا للنوايا الحسنة لدى برنامج الأغذية العالمي للأمم المتحدة، سيساعد في تأمين ٤ ملايين وجبة غذائية للشعب الفلسطيني دعمًا لهم في مواجهة المآسي الانسانية التي يتعرضون لها جرّاء القتال العسكري على أرضهم. وستوفّر هذه الوجبات الغذائية الطعام لنحو ١٧٣ ألف فلسطيني على مدار أسبوعَين، تتوزع على ٨٢٠ طون من الطرود الغذائية.

ويأتي تبرّع المغني الكندي لأبناء فلسطين في إطار المساهمة في الجهود التي يبذلها برنامج الأمم المتحدة بهدف إطعام مليون مدني فلسطيني يواجهون خطر المجاعة.

وهي ليست المرة الأولى التي يبادر فيها ذي ويكند الى التبرع لبرنامج الأغذية العالمي، اذ سبق ان قدّم في العام ٢٠٢١ مليون دولار يوازي مليونَي وحدة غذائية خصّصا لإنقاذ مليونَي مواطن إثيوبي مقيم في منطقة Tigray من خطر الجوع على مدار ستة أشهر.