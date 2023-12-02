دعماً للاستجابة الإنسانية في غزة.. ذا ويكند يتبرع بـ 2.5 مليون دولار

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أعلن برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، أمس الجمعة، أن سفير النوايا الحسنة للبرنامج، المغني الكندي أبيل تسفاي المعروف بـ”ذا ويكند” وجه 2.5 مليون دولار من صندوقه الإنساني لمساعدة الاستجابة الإنسانية في غزة.

وقالت المنظمة إن التبرع – الذي يعادل أربعة ملايين وجبة طارئة – سيمول تسليم 820 طناً مترياً من الطرود الغذائية التي يمكن أن تطعم أكثر من 173 ألف فلسطيني لمدة أسبوعين.

وقالت مديرة برنامج الأغذية العالمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وشرق أوروبا، كورين فلايشر، في بيان: “يعمل برنامج الأغذية العالمي على مدار الساعة لتقديم المساعدات إلى غزة، لكن هناك حاجة إلى توسيع نطاقها بشكل كبير لمعالجة مستوى الجوع الذي نشهده”.

وتابعت فلايشر: “تحتاج فرقنا إلى وصول إنساني آمن ومستدام، وإلى الدعم المستمر من الجهات المانحة للوصول إلى أكبر عدد ممكن من الأشخاص”، موجهة شكرها للمغني الكندي “على هذه المساهمة القيمة تجاه شعب فلسطين. ونأمل أن يحذو الآخرون حذوه ويدعموا جهودنا”.

وقال برنامج الأغذية العالمي إن التبرع المقدم من “ذا ويكند” يأتي في وقت يكافح فيه لإطعام أكثر من مليون من سكان غزة الذين يواجهون المجاعة.

وخلال الهدنة التي انتهت اليوم الجمعة، قال برنامج الأغذية العالمي إنه وصل إلى أكثر من 121 ألف شخص في غزة، حيث قدم لهم الخبز الطازج وألواح التمر المدعم والأغذية المعلبة ودقيق القمح والمعكرونة وصلصة الطماطم والزيت.