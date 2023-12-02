“يا ترى على إيه؟”.. أحمد العوضي يعلن عن مسابقة جديدة لمساعدة محبيه

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أعلن الفنان أحمد العوضي من خلال حسابه الخاص على “فيسبوك” عن استعداده خلال الفترة المقبلة لطرح ثالث مسابقاته للجمهور ومحبيه، لمساعدتهم بمبالغ مالية، ولم يوضح طبيعة المسابقة أو تفاصيلها.

وكتب العوضي قائلاً: يا ترى المسابقة الجاية على إيه؟

وكان العوضي قد كشف سبب إقدامه على طرح تلك المسابقات مؤكداً أن الجمهور طلبها منه مرارًا وتكرارًا، وأن أي شيء وصل إليه حتى الآن كان بفضل الجمهور، مضيفًا: “عايز أرد الجميل ليهم؛ لأن كلنا إيد واحدة والدنيا صعبة على الناس كلها، واللي معاه يدي اللي مش معاه، وأنا بنجح عشان الناس بيحبوني وبيتفرجوا عليَّ، وبنختار الفائزين بشكل عشوائي ومينفعش حد يقولي والنبي كسبني”.

وأضاف أحمد العوضي: “لما تعاقدت على مسلسلي الجديد حق عرب اقترحت المسابقة على الجمهور، وكل واحد كسب 15 ألف جنيه.

من ناحية أخرى يخوض أحمد العوضي المنافسة في موسم دراما رمضان 2024 بمسلسل “حق عرب”، ليكون العمل الأول من بطولته منفردًا وبعيدًا عن البطولة الثنائية مع زوجته الفنانة ياسمين عبد العزيز، والتي بدات منذ ثلاث سنوات.

ويشارك في مسلسل “حق عرب” العديد من الفنانين، منهم: ميرهان حسين، وليد فواز، أحمد عبد الله محمود، أحمد صيام، وفاء عامر، رياض الخولي، تأليف محمود حمدان، إخراج إسماعيل فاروق.