أحمد الفيشاوي يروّج لفيلمه الجديد بصورة كرتونية.. “عادل مش عادل قريباً جداً”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: كعادة الفنان أحمد الفيشاوي في استخدام طرق جديدة ومبتكرة في الترويج لأعماله، نشر على حسابه الخاص بـ”إنستغرام” بوستر طريف للترويج لفيلمه الجديد الذي يحمل اسم “عادل مش عادل”، والمقرر عرضه خلال الفترة المقبلة في جميع السينمات بمصر والوطن العربي.

وظهر الفيشاوي في بوستر الفيلم بملامح كرتونية تعبر عن الأجواء التي سوف يظهر من خلالها الفيلم قبل عرضه، وعلق عليه قائلًا: “فيلم عادل مش عادل… قريباً جداً”، ويشارك في بطولته مجموعة من النجوم، ومن بينهم شيري عادل، محمود البزاوي، دينا، محمد رضوان، أوتاكا، بدرية طلبة، من إخراج أحمد يسري، وقصة وحوار أدهم سعيد وحسام كمال.

وتدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي، ويجسد أحمد الفيشاوي خلاله دور محامٍ يمر بالعديد من المشاكل ويحاول حلها في إطار كوميدي.

يُذكر أن أحمد الفيشاوي انتهى مؤخرًا من تصوير فيلم “السيستم”، ويدور حول شاب يعاني من عقدة نفسية من الفتيات، ولا يستطع التعرف بسهولة عليهن، ويشاركه الفنان طارق لطفي في بطولة العمل، وهو مأخوذ من الفيلم الأجنبي “هيتش” بطولة ويل سميث الذي عرض عام 2005.