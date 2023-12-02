بعد ترشيحها لهذا المسلسل.. نقابة الممثلين تدرس عودة عضوية حلا شيحة

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: انتشرت خلال الساعات الماضية اخبار عن ترشيح الفنانة حلا شيحة للمشاركة في مسلسل “حق عرب”، والذي يخوض به الفنان أحمد العوضي دراما رمضان المقبل، مما أثار جدلاً عبر منصات التواصل الاجتماعي، خاصة بعد شطب عضويتها من نقابة المهن التمثيلية مؤخرًا.

وعلمت “لها” ان نقابة المهن التمثيلية برئاسة الدكتور أشرف زكي بدات في دراسة موقف حلا شيحة من المشاركة في العمل وغمكانية إعادة قيدها في النقابة من عدمه، حيث من المنتظر أن يعقد مجلس النقابة اجتماعاً طارئاً لدراسة الأمر واتخاذ قرار عاجل فيه.

يأتي ترشيح حلا شيحة للمشاركة في مسلسل “حق عرب” بعد جدل كبير حول اعتزالها الفن ثم عودتها إليه من جديد للمرة الثالثة، خاصة بعد تصريحاتها الأخيرة بأنها لم تترك الفن ولم تعلن اعتزالها من قبل، بل ابتعدت فترة ليس إلا، قائلةً: “الفن يعيش داخل كل إنسان، وليس من الممكن اعتزاله، بينما يجوز أن يأخذ الفنان فترة هدنة أو تأمل من بعيد أحيانًا، وأعلم مدى حب جمهوري ودعمه لي الدائم، وسعيدة بتلقي تعليقات إيجابية”.

وكان نقيب الممثلين الدكتور أشرف زكي، قد أصدر بياناً يفيد بشطب عضوية حلا شيحة، وذلك قبل عامين ونص العام وتحديداً في تموز (يوليو) 2021.

يذكر أن آخر أعمال حلا شيحة كان فيلم “مش أنا” والذي شاركت فيه الفنان تامر حسني البطولة، وشاركهما ماجد الكدواني وسوسن بدر، إياد نصار، شيرين، قصة وسيناريو وحوار تامر حسني وإخراج سارة وفيق.