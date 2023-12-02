رانيا يوسف تحتفل بعيد ميلادها: “50 سنة شباب”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: نشرت الفنانة رانيا يوسف على حسابها بـ”إنستغرام” مجموعة صور من احتفالها بعيد ميلادها الذي حل أمس (الجمعة) الموافق الأول من كانون الأول (ديسمبر)

ظهرت رانيا في الصور وهي في أحد المطاعم وأمامها قطعة حلوى وعليها شمعة وكشفت من خلال التعليق على الصور عن عمرها الحقيقي، حيث علقت قائلة: “الحمد لله.. حامدة وشاكرة ومتفائلة.. 50 سنة شباب”.

رانيا يوسف حاصلة على ليسانس آداب قسم اللغة الإنكليزية من جامعة القاهرة، بدأت بالظهور من خلال مجال الإعلانات، وكان أول دور لها بمسلسل “العقاب” ثم دور أكبر بفيلم “الناجون من النار” عام 1994، ثم شاركت بمسابقة ملكة جمال مصر عام 1997 وحصلت على مركز الوصيفة الأولى.

كان دورها في مسلسل “عائلة الحاج متولي” هو البارز أمام الجمهور، وفي نفس العام شاركت في فيلم “دمي ودموعي وابتسامتي” مع الفنانة شريهان عن قصة الكاتب الكبير إحسان عبد القدوس وإخراج تيسير عبود، وبعدها منذ عام 1998 حتى عام 2001 شاركت بأدوار صغيرة في عدة أعمال فنية وهي “القلب يخطئ أحياناً” عام 1998، ومسلسل “خلف الأبواب المغلقة” وفيلم “النيل” عام 1999 وفيلم “الكاشي ماشي” عام 2000 ومسلسل “النساء قادمون” عام 2001.