تأجيل عرض مسلسل شريف منير بعد وفاة طارق عبدالعزيز

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: اتخذ صناع مسلسل “وبقينا اتنين” بطولة الفنان شريف منير والفنانة رانيا يوسف، قراراً بتأجيل عرض أولى حلقاته إلى نهاية العام الجاري، بسبب وفاة الفنان الراحل طارق عبد العزيز، والذي يعتبر آخر ظهور فني له.

وأكدت أماني التونسي، مؤلفة المسلسل، في بيان لها، تأجيل عرض أولى حلقات المسلسل لنهاية شهر كانون الأول (ديسمبر) الجاري، والذي كان من المقرر عرضه مساء اليوم (السبت)، مؤكدة أن سبب التأجيل هو وفاة الفنان الراحل طارق عبد العزيز في لوكيشن تصوير مشاهده في المسلسل.

وأشارت التونسي، إلى أنها تعكف على انتهاء كتابة باقي حلقات مسلسل وبقينا اتنين، وبشأن دور الفنان طارق عبد العزيز، علقت: “لسة بحاول أقفل السياق الدرامي لشخصيته ونبني أحداث جديدة”.

وأضافت: “طارق كان عامل دور مهم أوي ودي مشكلة كبيرة، لكن طبعًا مش أكبر من مصيبة إنه توفي، صدمة كبيرة جدًا لينا ولعيلته”.

وأكملت مؤلفة “وبقينا اتنين”: “لازم هشوف سياق الدراما في المسلسل وهخلصه، ومش هييجي حد مكانه ويعمل الدور، هنشوف حل درامي، ولكن الأول لازم أقعد مع الإنتاج وأشوف هو صور قد إيه، وإيه كان آخر مشهد عشان أعرف أكتب وأغير السياق، أنا كنت مخلصة المسلسل كامل ومسافرة برة مصر”.