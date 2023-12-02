“مش لاقيه حد أحبه”.. شيرين رضا تكشف سبب ابتعادها عن الحب

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: كشفت الفنانة شيرين رضا، سبب ابتعادها طوال السنوات الماضية عن العلاقة العاطفية، وقالت في تصريحات إعلامية: “أنا بعيدة عن الحب لأني مش لاقيه حد أحبه”.

وعن صداقتها بالفنانة دينا الشربيني وتعاونهما في حكاية “لو بعد حين” ضمن حكايات مسلسل حدث بالفعل، وذلك بعدما تزوج عمرو دياب من الأخيرة، أنها تربطها علاقة صداقة قوية مع دينا، وبالرغم من زواج الأخيرة من عمرو دياب الذي كان متزوجاً منها، مشيرة إلى أن الرجل لا يؤثر على علاقاتها بالآخرين.

وأضافت: “دينا الشربيني صديقتي من زمان أوي، والراجل عمره ما يأثر على أي علاقة”.

يُذكر أن حكاية “لو بعد حين”، هي التعاون الأول بين دينا الشربيني وشيرين رضا، وشاركهما فيها كل من: إسلام حافظ وبسنت حاتم وعابد عناني ولبنى ونس، وعدد آخر من الفنانين إخراج هشام الرشيدي، وتأليف فادي النجار، والمسلسل من إنتاج مصري إماراتي، وتتكون الحكاية من 3 حلقات ومستوحاة من قصص حقيقية.